Romanlardan Avrupa Konseyine Ziyaret

Edirne Roman Eğitim Gönüllüleri Derneği Başkanı, Romanlar için diyalog ağı üyesi ve basın sözcüsü Turan Şallı, Fransa'da Avrupa konseyine çalışma ziyaretinde bulunduklarını bildirdi.



Şallı, yaptığı yazılı açıklamada, 6-8 Nisan'da Strasbourg şehrindeki ziyarette Romanlarla ilgili birimlerin ziyaret edildiğini belirtti.



Türkiye'deki Romanların durumuyla ilgili buradaki temsilcilere sunumlar yapıldığı ve bilgi alışverişinde bulunulduğunu aktaran Şallı, "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne de ziyaret gerçekleştirilerek mahkemede özellikle Romanlarla ilgili yapılan başvurular, bu davaların sonuçlarına ilişkin bilgileri edinme olanağı bulduk. Ziyaret sırasında ayrıca Gaziantep'te yaşayan Suriyeli Abdal gruplarına yönelik Sıfır Ayrımcılık Derneği tarafından gerçekleştirilmiş olan foto belgesel çalışmasının sergi açılışı da yapıldı." ifadelerini kullandı.



Şallı, Dünya Romanlar Günü vesilesiyle de heyetle çeşitli ziyaretler gerçekleştirdiklerini kaydetti.