Romanlara Profesyonel Müzik Eğitimi

Samsun'da müzik aleti çalan Roman vatandaşlar, Halk Eğitim Merkezi ve İŞKUR desteğiyle açılan kursta yeteneklerini geliştirmeye çalışıyor.



Canik Yavuz Selim Gençlik Kültür Sanat Eğitim ve Spor Derneği Başkanı Kemal Şutşur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Roman kültüründe sanatın büyük öneme sahip olduğunu söyledi.



Halk Eğitim Merkezi ve İŞKUR desteğiyle açılan kursun "Roman Orkestrası" kurarak kültürel zenginlikleri yaşatmanın amaçladığını belirten Şutşur, 3 ay sürecek kurs sonunda kursiyerlere belge verileceğini dile getirdi.



Perküsyon, trampet, darbuka, zurna, davul, saksafon ve def gibi müzik aletleri kullanılan orkestrada 20 kişi bulunduğunu bildiren Şutşur sözlerini şöyle sürdürdü:



"Roman kültürünü insanlara benimsetecek kültürel ve müzikal yönden zengin çalışma içerisindeyiz. Bu kapsamda mehter takımı da kurduk. Yaz aylarında düzenleyeceğimiz konserlerle orkestramızı Samsun halkıyla tanıştıracağız. Amacımız hem bu işle uğraşan insanımızı istihdam etmek hem de kültürümüzü yaşatmak."



Kendimizi müzikle ifade ediyoruz



Kursiyerlerden İskender Gezginci kendilerini kursta kendilerini geliştirmeye çalıştıklarını dile getirerek, "Bize bu imkanı sağlayanlara teşekkür ediyoruz. Bizler kendimizi çok iyi ifade edemiyoruz. Eğitimimiz yok. Kendimizi müziğimizle ifade etmeye çalışıyoruz." dedi.