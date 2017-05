Romanlar "Kakava"Ya Hazırlanıyor

SALİH BARAN - HAKAN ŞAHİN - Edirne'de Romanlar "bayram" olarak nitelendirdikleri Kakava kutlamasına hazırlanıyor.



Hızır ve İlyas peygamberlerin yeryüzünde buluştuğu anı simgeleyen Hıdırellez'in Romanlar arasındaki ismi Kakava.



Neredeyse bir yıl boyunca Kakava kutlamalarına hazırlanan Romanlar için mayıs ayı daha da heyecanlı geçiyor. Kakava'nın yaklaştığı her gün katlanan heyecanla hazırlıklara son şekli veriliyor.



Neşeleriyle tanınan Romanlardan bazıları, Kakava hazırlıkları çerçevesinde evlerini temizleyip boya badana yaparken, genç erkekler Kakava sabahı Tunca Nehri kenarına inecekleri atları tımar ediyor, kimi de Roman müzikleri eşliğinde mahallelerinde kutlama provası yapıyor.



Kakava sabahı Roman çeribaşı ve arkadaşları, davul ve zurnalarla kenti gezmeye başlıyor. Saten kumaştan, tulumu andıran kırmızı kıyafeti, başına sardığı kırmızı yemenisiyle sokak sokak gezen çeribaşı, Edirnelileri Sarayiçi'ne davet ediyor.



"Kakava bizim bayramımız"



Roman çeribaşı Hamdi Kopça, AA muhabirine, Kakava'nın Romanlar için bayram anlamına geldiğini söyledi.



Romanların büyük bir heyecanla Kakava'ya hazırlandıklarını ifade eden Kopça "Hazırlıklarımızı tamamladık. Kakava bizim bayramımız. Tüm vatandaşlarımızı sevincimize ortak olmaları için Kakava'ya bekliyoruz." dedi.



Kutlamaların bu yıl da Kakava ateşinin yakılmasıyla başlayacağını dile getiren Kopça, etkinliklerin ertesi gün sabaha kadar süreceğini belirtti.



Edirne Turizm ve Tanıtım Derneği Başkanı Bülent Bacıoğlu da Kakava'ya ilginin her geçen gün arttığını, bu özel günün özünden saptırılmadan kutlanması gerektiğini söyledi.



Kakava kutlamalarını yerinde izlemek üzere gelen turistlerin sosyo-kültürel seviyesi yüksek kişiler olduğunu dile getiren Bacıoğlu, şunları kaydetti:



"Gelen kitle, eğitim seviyesi yüksek bir kitle. İstanbul, Ankara ve İzmir turizm acentaları bu etkinliklere çok önceden ilgi gösterip, planlamasını yapıyor. Akabinde Trakya turunu içine alan bir destinasyon planlaması yapıyorlar. Otellere bir yıl önceden rezervasyon yapılması ve geç kalanların il dışındaki otellere yerleşmesi söz konusu. Bu anlamda Edirnemizin turist yoğunluğunun çok fazla olacağını, ayrıca Uzakdoğulu turistlerin İstanbul'daki turizm acenteleri kanalıyla ve münferit olarak bu etkinliklere geleceğini düşünüyorum.



Bulgaristan ve Yunanistan'dan da turist beklentisi içindeyiz. Çünkü bu etkinlikler uluslararası talep görüyor. Şehrimiz açısından çok önemli bu değerin korunması gerektiğini, geleneksel yönünün ön plana çıkarılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda da ileriye dönük atılımlar yapmamız gerekiyor."



Kakava nasıl kutlanıyor?



Edirne Belediyesi organizasyonunda Sarayiçi'nde 5 Mayıs günü protokol üyeleri ve Roman çeribaşı tarafından ateş yakılmasıyla başlayan kutlamalar, Roman mahallelerinde sabaha kadar sürüyor.



6 Mayıs sabahı oturdukları mahallelerden Sarayiçi'ndeki Tunca Nehri kenarına gelen Romanlar, yüzlerini nehir suyuyla yıkıyor, gelenek gereği evlerinin kapılarına astıkları ağaç dallarını koparıyor. Evlilik çağındaki kızlar da gelinlikleriyle nehir kenarında bir araya geliyor.



Efsaneye göre, Cengiz Han'ın, komutanlarını öldürtüp bir nehre atması nedeniyle yurtlarından çıkarak Rusya, Suriye, Anadolu ve Balkanlara dağılan Romanların bu komutanlarının Kakava günü nehirden çıkacağına inanılıyor.