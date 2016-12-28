Romanlar İçin "Bilinçli Aile Bilinçli Toplum" Projesi

Kocaeli Roman Kültürünü Araştırma ve Eğitim Derneğince yürütülen "Bilinçli Aile Bilinçli Toplum" projesiyle, Romanların aile yapısının güçlendirilmesi ve sosyo ekonomik durumlarının iyileştirilmesi amaçlanıyor.



Avrupa Birliği'nin (AB) hibe programlarına katılan ve 300 proje arasından 133 bin 400 avro hibe almaya hak kazanan "Bilinçli Aile Bilinçli Toplum" Projesi 11 ayda tamamlanacak.



Kocaeli Roman Kültürünü Araştırma ve Eğitim Derneği koordinatörlüğünde, başkanlığını Ergin Akbulut'un yaptığı Kocaeli Selanik Romanlarını Araştırma ve Kültür Derneğinin ortaklığındaki projeyle Kocaeli'de yaşayan Romanların aile yapısının güçlendirilmesi ve sosyo ekonomik durumlarının iyileştirilmesi sağlanacak.



- "Roman açılımının meyvelerini yiyoruz"



Türkiye Romanlar Konfederasyonu Genel Başkanı Ahmet Çokyaşar, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin Romanlarla ilgili politikalarının Avrupa'nın çok önünde olduğunu, istihdam ve eğitim alanında önemli projelerin tek tek hayata geçirildiğini belirtti.



Çokyaşar, "Bilinçli Aile Bilinçli Toplum" projesinin de bunlardan biri olduğunu aktararak, şunları kaydetti:



"2010 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde başlattığı Roman açılımı sayesinde çok sayıda ulusal ve uluslararası projeye imza attık. O günlerde verilen sözler bir bir yerine getiriliyor. Altı dolduruluyor. Roman açılımının meyvelerini yiyoruz. Şimdi, Roman camiasının yararına olacak projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz."



Kocaeli Roman Kültürünü Araştırma ve Eğitim Derneği Başkanı Fehmi Acar ise açıklamasında, projeyle Romanların topluma sosyal entegrasyonu ve istihdam edilebilirliğinin arttırılması ile Romanların iş gücü piyasasına erişimlerinin kolaylaştırılmasına katkı sağlamayı amaçladıklarını bildirdi.



Proje kapsamında, Roman mahallelerinde sosyolojik anket çalışması, 30 Roman kadınına erken çocuklukta öğretmen yardımcılığı eğitimleri verilmesi, Roman babalara yönelik baba destek ve iş etiği seminerleri ile istihdam çalışmaları gerçekleştirilecek.



Projede, ayrıca kısa film çalışması, karikatür yarışması ve çeşitli kültür gezileri gibi etkinliler yapılacak.