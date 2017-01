Romance - Elif Tarakçı Akyar & Hyun Sook Tekin

Elif Tarakçı Akyar ve Hyun Sook Tekin, "Romance" albümünün tanıtım konserinde, Ludwig van Beethoven, Clara Schumann ve Antonín Dvorák'ın keman/piyano için romanslarından derlenen bir program ile, 14 Ocak Cumartesi akşamı Mozarthaus'ta klasik müzikseverler ile buluşuyor.



Elif Tarakçı Akyar, Keman



Hyun Sook Tekin, Piyano



KONSER PROGRAMI



L.van BEETHOVEN | Fa Majör Romans No. 2 Op. 50 Sol Majör Romans No. 1 Op. 40



-ARA -



C. SCHUMANN | Üç Romans Op. 22



A. DVORÁK | Romantik Parçalar Op. 75 B.150



Fa minör Romans Op. 11







Program süresi: 60 Dakika



ELİF TARAKÇI AKYAR



Sanatçı keman eğitimine 11 yaşında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı bünyesinde, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası başkemancısı Yusuf Güler Aksöz ile başladı. Aynı üniversitenin lisans devresinden 1993 yılında mezun oldu. Mezuniyetinin ardından çalışmalarını devlet sanatçısı Ayla Erduran ile sürdürdü. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı'nda Prof. Victor Pikaizen ile Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik çalışmalarını tamamladı. İstanbul'da verdiği birçok resitalin yanı sıra Boston Bowdain Müzik Festivali'nde kemancı Lewis Kaplan ve viyolacı Ken Haki ile, Ayvalık Müzik Festivali'nde Prof. Lukas David ile masterclass çalışmalarına katılarak festivaller bünyesinde konserler verdi. Sanatçı İstanbul'da 1991-1993 İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nda, 1992-2003 Akbank, 1997-2004 Milli Reasürans, 1990-1992 Boğaziçi ve 2005- 2013 Camerata Saygun Oda Orkestralarında 1. ve 2. keman grup üyesi, başkemancı ve 2. keman grup şefi olarak çaldı. 2000-2004 tarihleri arasında şef Gürer Aykal yönetimindeki Borusan Filarmoni Orkestrası'nda 1. keman üyesi olarak yer aldı. 2004 yılında Cemal Reşit Rey Senfoni Orkestrası'nda başkemancı olarak çalışmaya başlayan Elif Tarakçı, bu süreçte Rengim Gökmen, Cem Mansur, Aydın Karlıbel, Gürer Aykal, Alexander Rahbari, Antonio Pirolli, Andrés Garcia Vélez, Alan Broadbent, Jonathan Griffith, Lei Phi Phi, Daniele Di Gregorio, Martin Kerschbaum ve Howard Griffiths gibi pek çok şef ile çalıştı. 1996 yılından beri Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda öğretim üyesi olarak görev yapan sanatçı, 2011 yılında doçentlik unvanına hak kazandı. 2013 yılında Kıbrıs Rum Kesimi'nde Yunan besteci Andreas Tsiartas'ın Elif Tarakçı Akyar ve Hyunsook Tekin'e atfettiği Keman Piyano Sonatı adlı eserin ilk seslendirilişini gerçekleştirdi. Türkiye içinde ve dışında, solo ve oda müziği konserleri vermeye devam eden Tarakçı, 19. Yüzyıla ait Joseph GRANDJON yapımı bir keman kullanmaktadır. Sanatçı halen Cemal Reşit Rey Senfoni Orkestrası başkemancılığı ve MSGSÜ Devlet Konservatuvarı Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı'ndaki öğretim üyeliği görevlerini sürdürmektedir.



HYUN SOOK TEKİN



Güney Kore'de doğan sanatçı piyano eğitimine altı yaşında özel dersler alarak başladı. Daegu'daki Genç Piyanistler Yarışması'nda birincilik ödülü kazandı. 1996 yılında Kyung Pook National University'nin Güzel Sanatlar ve Müzik Fakültesi'ne birincilikle girerek, buradaki eğitim süresi boyunca Rektörlük Özel Bursu'na hak kazandı. Üniversitede Prof. Jung'un öğrencisi olarak devam ettiği eğitimini, Piyano Ana Sanat Dalı ve Müzik Pedagojisi bölümlerinden 2000 yılında çok iyi dereceyle mezun olarak tamamladı. 2000 yılında Almanya'ya giden sanatçı, Berlin'de Prof. Kupfernagel ve Leipzig'de Prof. Erber'den piyano dersi aldı. 2001-2004 yılları arasında Weimar'da Hochschule für Musik-Franz Liszt'deki yüksek lisans eğitimi süresince, Walter Gieseking ve Marguerite Long'un öğrencisi, ünlü piyanist Prof. Klaus Schilde ile çalıştı. Bu süreçte Prof. Beetz'den (Abegg Trio) oda müziği dersleri aldı; Prof. Mishory (Freiburg), Prof. Schirmer (Mannheim), Prof. Kehrer (Zürich) ve Prof. Mia Paul'un (North Texas Un.) masterclass'larını başarıyla tamamladı. Piyano çalışmalarını 2004 yılından sonra İTÜ/MİAM'daki doktora öğrenimi sırasında Devlet Sanatçısı Ayşegül Sarıca ile sürdüren sanatçı, tez çalışmasını Prof. Dr. Cihat Aşkın ve Prof. Judith Uluğ'un danışmanlığında tamamladı. Piano Summer Ohrid/Vranje, Afyon Klasik Müzik Festivali, Verona Piyano Festivali, Çağdaş Müzik Festivali ve St. John Festivallerine katılan Hyun Sook Tekin, 2012 yılında Prague Modern Oda Orkestra ile Mozart'ın piyano konçertosunu 2013 yılında ise İstanbul Devlet Senfoni Orkestra ile Erkin'in piyano konçertosunu seslendirmiştir. Kore, Japonya, Almanya, İtalya İngiltere, Sırbistan, Makedonya, Yunanistan ve Türkiye olmak üzere pek çok ülkede yüzden fazla solo resital ve oda müziği konserleri veren sanatçı, 2008 yılından beri Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü öğretim üyeliğini halen sürdürmektedir.