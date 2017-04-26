Roman Kadınların İş Sevinci

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde yaşayan Roman kadınlar, kamu kurumlarında işe başlamamanın sevincini yaşıyor.



Romanlar Derneği Başkanı Yıldırım Belikırıkoğlu, Roman vatandaşların en büyük sıkıntısının işsizlik olduğunu belirterek, bunun giderilmeye başlanmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. 10 kadının kamu kurumlarında işe yerleştirildiğini söyleyen Belikırıkoğlu, "Yenişehir'de hiçbir resmi kurumda kadrolu çalışan Roman vatandaşı yoktu. Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Mehmet Müezzinoğlu'na bir şekilde bu sıkıntımızı aktarmıştık. Kaymakamımız Suat Seyitoğlu, Belediye Başkanımız Süleyman Çelik ve AK Parti ilçe başkanımızın da gayretleri ile şimdi 10 hanım kardeşimizde kamu kurumlarında geçici işçi olarak işe başladı. Bunun devamını bekliyoruz" dedi.



Belikırıkoğlu, Romanların oturduğu Yılmaz ve Tabakhane mahallelerinde emekli olan hiçbir vatandaşın olmadığına dikkat çekti. - BURSA