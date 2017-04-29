Roman Kadınlar Umreye Uğurlandı

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'e, kenti ziyareti sırasında, Roman kadınların umreye gitme isteğinin iletilmesi iletilmesi üzerine başlatılan çalışma sonucu, Edirne'den 22 kadın umreye gönderildi.



Kadınların umreye uğurlanması öncesinde, Selimiye Camisi'nde dualar edilip, ilahiler okundu.



Balkan Roman Birliği (BAROM) Başkan Yardımcısı Bahattin Ulusoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'e iki yıl önce kenti ziyareti sırasında kadınların umreye gitme isteğini ilettiğini ve sonuç aldıklarını söyledi.



Gözmez'e teşekkür eden Ulusoy, "6 hafız, 16 Kur'an kursu öğrencimiz umre yolculuğuna çıktı. Allah inşallah umrelerini kabul eyler. Amacımız gelecek senelerde eşli şekilde iki otobüs göndermek. Bu bir sosyal sorumluluk projesiydi, Edirne'den 22 kişi gönderiyoruz. Hayırlara vesile olur inşallah. Dezavantajlı Roman kadınlarımızın bugün buradan umreye gitmesi bizleri, Edirne'yi ve Türkiye'yi mutlu etmiştir. Kadınlarımız sabah Selimiye Camimizde şükür namazı kıldı ve dualarla umre yolculuğuna çıktılar. Edirne'den İstanbul'a oradan da uçakla Ankara'ya geçip kafileyle birlikte ilk olarak Medine'ye gidecekler." diye konuştu.



Kadınlar, dualar eşliğinde yola çıkarken, yakınları gözyaşlarını tutamadı.