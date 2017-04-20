Roman Gençler Tiyatro Oyunu Sahneledi

İzmir'de, amatör tiyatrolara olan desteğini sürdüren Konak Belediyesi, son olarak tiyatroseverleri Roman gençlerin oynadığı 'Bizim Citydekilerden misiniz?' oyunuyla buluşturdu.



Fuar Kültürpark İzmir Sanat'ta sahnelenen 'Bizim Citydekilerden misiniz?' adlı oyuna İzmirliler ve Roman vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Alsancak Sanat ve İsimsiz Sahnenin işbirliğinde sahnelenen oyunda, Ege ve Yenişehir mahallelerinde yaşayan Roman gençler rol aldı. Eslim Yıldırım'ın yazdığı, koreografisini Dalya Dilimci'nin üstlendiği oyunu Deniz Taylan Tombul yönetti. Roman vatandaşların büyük ilgi gösterdiği, mizahi üslupla yazılan oyunda Adile Ezilecek, Elif Karışmaz, Nurhan Cevahir, Ahmet Karakuş ve Türkan Yetişir oyunculuklarıyla göz doldurdu. Roman ezgilerinin, danslarının yer aldığı oyun izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Konak Belediyesi İzmir Tiyatrosunun da destek verdiği oyunla sahneye ilk kez çıkan Roman gençleri oyunun sonunda seyirciler ayakta alkışladı.



Bizim City adlı oyunda, oldukça nezih bir mahalleye gelen iki Fransız'ın mahalledeki güzelliği keşfedip sömürmeye çalışmasına, mahallenin geleneklerini korumaya çalışan beş kişi karşı çıkıyor. Mahallede klip çekmek isteyen Fransızlarla mahalleli arasındaki sorun sonunda tatlıya bağlanıyor. - İZMİR