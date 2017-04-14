Roman Evleri Davul Zurna ile Yıkıldı, 34 Yeni Daire Teslim Edildi

Hilmi DUYAR - Coşkun YAMAN / BALIKESİR, DHA) BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi tarafından 1. Gündoğan Mahallesi'nde yaşayan Roman vatandaşlar için yaptırılan 34 konut, düzenlenen törenle sahiplerine teslim edildi. Tören sonrası Roman vatandaşların Yıldırım ve Rüzgar caddeleri üzerinde bulunan eski evleri davul-zurna ve bando eşliğinde alkışlar arasında yıkıldı. Türkiye'de ilk defa Romanların yaşam tarzına uygun sosyal konutlar inşa edildiğini söyleyen AK Partili Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, "Yeni Türkiye'de Roman kardeşlerimizin eğitim, istihdam ve barınma konularındaki sorunları bir bir ortadan kalkıyor" dedi.



1. Gündoğan Mahallesi'nde yaşayan Roman vatandaşlar için yaptırılan 34 konut, için Yıldırım Caddesi'nde tören düzenlendi. Törende ilk konuşmayı Balıkesir Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Cüneyt Barlin yaptı. İnsana hizmetin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Barlin, Başkan Uğur'a teşekkür etti. Barlin, "Artık sıcak dairelerde yaşayacak olan vatandaşlarımız yıkık- dökük barakalardan kurtuldular. Artık çocukları daha sağlıklı bir ortamda büyüyecek ve elektriksiz, susuz kalmayacaklar. Haneleri şen olsun, sofraları bol olsun" diye konuştu.



Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, konuşmasına "İlle de Roman olsun. İster çamurdan olsun, O da Allah kuludur, her kim olursa olsun" diyerek başladı. Başkan Uğur, "Balıkesir'imizin kalbi olan Gündoğan ve Gümüşçeşme mahallelerimizi güzelleştiriyoruz. İşte bugün yapımını gerçekleştirdiğimiz Roman konutları ile hemşerilerimizin daha sağlıklı daha güzel konutlarda yaşamalarını amaçlıyoruz. Yeni Türkiye'de Roman kardeşlerimizin eğitim, istihdam ve barınma konularında problemleri bir bir ortadan kalkıyor" diye konuştu.



ROMAN EVLERİ 6 MİLYON LİRAYA MAL OLDU



Yeni yol çalışması için Roman vatandaşların oturduğu evlerin yıkılması gerektiğini belirten Başkan Uğur, bu yıkımın ise kavga-dövüşlü olmaması, davul-zurna ile yıkılması için konut projesi hazırladıklarını vurguladı. Başkan Uğur, "'Bu evlerin yıkılması lazım. Burada Roman kardeşlerimiz oturuyor' dediler. 'Buraları yıkamam. Bu insanların hali vakti yerinde değil, paraları pulları yok. Patırtılı, kütürtülü polis ile yıkım olmaz' dedim. Projeleri hazırladım. Bu evleri çok katlı da yapmadık. Buraya gelir çok katlı yapardık ama siz rahat yaşayamazdınız. Avlusu olan, balkonu olan, böyle güzel evler olmazdı. Villa gibi. Buralarda lüks konutlarda olan ebeveyn banyosu ve doğalgaz bile var" dedi. Başkan Uğur, 11 bloktaki 34 dairenin 3 bin metrekarelik inşaat alanına yapıldığını ve 6 milyon liraya malolduğunu sözlerine ekledi.



Açılışa AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Mahmut Poyrazlı ve Kasım Bostan, Başbakan Baş Danışmanı Metin Özçeri,Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile meclis üyeleri, daire müdürleri ve vatandaşlar da katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da dev posterlerinin asıldığı açılışta referandum da gündeme geldi ve konuşmacılar Roman vatandaşlardan evet oyu vermelerini istedi.



Tören sonrası Roman vatandaşların Yıldırım ve Rüzgar caddeleri üzerinde bulunan eski evleri davul-zurna ve bando eşliğinde alkışlar arasında yıkıldı.