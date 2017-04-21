Roman Derneği Çocukların Sevincine Ortak Oldu

Edirne Roman Eğitim Gönüllüleri Derneği (EREGDER) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla dezavantajlı öğrencilerin öğrenim gördüğü Fevzipaşa İlkokulu'nda yiyecek dağıtımı yaptı.





EREGDER tarafından dezavantajlı roman öğrencilere kek, meyve suyu, kraker, bisküvi ve meyveden oluşan yiyecek paketi hediye edili.





Derneğin Başkanı Turan Şallı, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocukların bayram sevincine ortak olmak için etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi.



Çocukların yüzünü güldürmeyi istediklerini vurgulayan Şallı, şunları kaydetti:



"Bu etkinliği yapmaktan dolayı sevinç ve mutluluk duyuyoruz. Çocuklar bizim geleceğimizdir. Yarınlarımızın söz sahibi olacak kişilerdir. Biz bu tarz sosyal faaliyetlerle çocuklarımıza destek olmak istiyoruz. Biz Edirne'de bulunan iş adamlarının da dezavantajlı öğrencilerin eğitim gördüğü okullarda buna benzer faaliyetlere destek olmalarını istiyoruz. Biz bugün burada hem çocuklarımızın bayramını kutlamak hem de onların sevince ortak olmak istedik. Çocuklarımıza sahip çıkmak istiyoruz. Tüm çocuklarımızın da 23 Nisan Bayramı'nı kutluyorum."





Öğrenciler de yapılan yardımdan dolayı mutlu olduklarını belirterek derneğe teşekkür etti.