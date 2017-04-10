Romalılardan Kalma Tünel Turizme Kazandırılacak

İSMİHAN ÖZGÜVEN - Hatay'ın Samandağ ilçesinde Romalılar döneminde içme suyu ihtiyacını karşılamak için yaptırılan ve bir insanın geçebileceği genişlikte, 5 kilometre uzunluğundaki tünelin turizme kazandırılması hedefleniyor.



İl merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Hristiyan, Müslüman ve Ermeni vatandaşların yaşadığı ilçe, bünyesinde barındırdığı güzelliklerle dikkat çekiyor.



Titus Tüneli'nin bir benzeri olan ve Roma döneminde denizin kenarında kurulan liman kentine içme ve kullanma suyunu sağlayan yaklaşık 5 kilometrelik tünel, doğayla baş başa yürüyüş yapmak isteyenlerin tercih edebileceği yerlerin başında geliyor.



Mağaracık Mahallesi'nin üst tarafında yeşillikler içerisindeki alanda kalan ve bu zamana kadar yerli halkın dahi çok fazla bilmediği bölge, bir insanın geçebileceği genişlikteki eski dönemlerde su kanalı olarak kullanılan tüneli barındırıyor.



Kapısuyu Mahallesi'nden başlayan ve Mağaracık bölümüne kadar gelen kimi yeri açık kimi yerinde ise havalandırma delikleri bulunan tünel, macerayı sevenlerin ilgisini çekebilecek güzellikler arasında bulunuyor.



O dönemlerde yapılan ve kimi noktaları deprem ve sel suları nedeniyle yok olmuş taş basamaklarla ulaşılan tünel, eşsiz manzarayı da misafirlerine sunuyor.



Yaklaşık 14 kilometre uzunluğunda Samandağ sahilini ve bölgedeki en yüksek dağ olan Kel Dağı'nı gören tünel, görenlerin büyük beğenisini topluyor. Bölgede ayrıca o dönemlerde yapılan ve yerleşim yeri olarak kullanıldığı düşünen halen ayakta duran yapılar da bulunuyor.



Samandağ Kaymakamı Cahit Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Makedon Kralı Büyük İskender'in ölümünden sonra imparatorluğu paylaşan kumandanlardan 1. Selefkos Nikator tarafından Musa Dağı eteklerinde, bir liman kenti olarak kurulan Samandağ'ın, tarihi açıdan çok önemli bir merkez olduğunu söyledi.



Bir dönem başkent olarak da hizmet veren liman kentinin o zamanlarda Mezopotamya ile Akdeniz arasındaki bağlantıyı sağlayan önemli bir nokta olduğunu ifade eden Çelik, ilçenin bu anlamda tarihin yanı sıra doğal güzellikleri, kültürel yapısıyla keşfedilmiş ve daha keşfedilmeyi bekleyen birçok turizm alternatifini barındırdığını kaydetti.



Bölgede bulunan ve bin tutsağa 10 yılda, dağdan gelen sel sularının limanı kapatmasını engellemek için yaptırılan Titus Tüneli'nin minyatürü olabilecek bir benzerinin daha bulunduğunu vurgulayan Çelik, "Kapısuyu Mahallesi'nden Mağaracık'a kadar uzanan alanda dağ içerisinde bulunan bu yapı o dönemde şehre içme ve kullanma suyunu sağlayan tüneli barındırıyor. Yaklaşık 5 kilometre uzunluğundaki bu tünelin kimi noktaları açıklık. Kanalların bulunduğu alana ulaşımı sağlayan ve eski dönemlerde yapılmış kimi taş basamaklar halen ayakta. Bölgede doğal yapısına uygun olarak bir çalışma yapacağız. Burayı yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açmak istiyoruz." diye konuştu.



İlçenin birçok zenginliği ve turizm alternatifini bünyesinde barındırmasına rağmen bu alandan yeterince pay alamadığına dikkati çeken Çelik, şöyle devam etti:



"Türkiye'nin en uzun sahili Samandağ'da. Ayrıca Titus Tüneli, Beşikli Mağara, sosyal yaşamın ilk tespit edildiği Üçağızlı Mağarası, St. Simon Manastırı, Hz.Musa ile Hıdır'ın buluştuğu yer olarak bilinen Hz. Hıdır Türbesi burada. Ayrıca dünyanın en iyi neylerinin yapıldığı kamışlar ilçemizde yetişiyor. Kültür açısından da burası çok zengin. Sadece Ermeni vatandaşların olduğu Vakıflı Mahallesi de Samandağ'da. Bütün bu zenginliklere rağmen turizmden yeterince pay alamıyoruz. Burası sadece Ortadoğu'yu değil Avrupa'yı da çekecek potansiyele sahip. Mevcut potansiyeli koruyarak turizm anlamında bölgenin gelecekte yıldızının parlayacağını düşünüyoruz."