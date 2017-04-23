Roma'nın "Doğum Günü" Kutlandı

Dünyanın en eski şehirlerinden İtalya'nın başkenti Roma'nın, 2 bin 270'inci "doğum günü" gelenekselleşen etkinliklerle kutlandı.



Tarihi Roma Grubu'nun (Gruppo Romano Storico) düzenlediği etkinlikte, Roma'nın oluşumu ve antik dönemde Roma yaşantısının anlatıldığı görsel şovlar yapıldı.



Ardından Roma İmparatorluğu döneminin lejyonerlerinin, senatörlerinin ve Roma halkının kıyafetlerini giyen figüranlar kent merkezinde yürüyüş gerçekleştirdi.



Tarihi kentin merkezindeki hipodrom alanı Circo Massimo'dan başlayan yürüyüş, Venedik Meydanı, Fori Imperiale bulvarı ve antik arena Kolezyum ile oradan da tekrar Circo Massimo alanına kadar sürdü.



Yürüyüşe Romalılar ve kenti ziyaret eden turistler büyük ilgi gösterdi.



Efsaneye göre, Romalı asker, tarihçi ve yazar Varrone, arkadaşı Lucio Taruzio'nun astrolojik hesaplamalarına dayanarak Romulus'un milattan önce 21 Nisan 753'te kenti kurduğunu belirtiyor.