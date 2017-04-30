Roma Derbisinde Gülen Taraf Lazio Oldu

İtalya Ligi Serie A'nın 34. haftasında oynanan Başkent derbisinde Lazio, Roma'yı 3-1 mağlup etti.



Olimpiyat Stadı'nda oynanan derbinin 12. dakikasında rakip fileleri havalandıran Keita Balde, Lazio'yu 1-0 öne geçirdi. Roma, 45. dakikada Daniele de Rossi'nin penaltıdan attığı golle durumu 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.



Lazio, 50. dakikada Dusan Basta'nın golüyle 2-1'lik üstünlüğü yakaladı. Konuk takımda Balde, 85. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak takımını



3-1'lik galibiyete taşıdı. Roma'da Antonio Rüdiger, 90+3. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.



Bu sonuçla puanını 67 yapan Lazio, 4. sırada yer aldı. Ligde ikinci sırada bulunan ve 6 maç sonra kaybeden Roma ise son 4 hafta öncesi 75 puanla



lider Juventus'un 9 puan gerisinde kaldı. 21.45'te İnter deplasmanına çıkacak 3. sıradaki Napoli'nin ise 71 puanı bulunuyor.