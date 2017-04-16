Roma'daki Aşk Çeşmesi'ne 1.4 Milyon Avro Atıldı

Aşk şehri Roma'da, çeşmeye atılan bozuk paralar rekor kırdı.



Roma'da gidilecek yerlerin en başına gelen Aşk Çeşmesi'nin hasılatı dudak uçuklattı. 2016 yılında Aşk Çeşmesi'ne atılan bozuk paraların toplamı 1.4 milyon Euro'yu buldu.



Hükümetten gelen açıklamada, Aşk Çeşmesi'nden çıkan 1.4 milyon avronun farklı kurumlara bağış yapılacağını dile getirildi. Toplam paranın evsizler için yiyecek, mülteciler için barınma olanakları gibi çeşitli alanlarda kullanılacağı biliniyor. Turistlerin çeşmeye attığı bozuk paralar 2013 yılından bu yana 100.000 avro arttığı da biliniyor.



Aşk Çeşmesi'ne Bozuk Para Nasıl Atılır?





Dileğinizin gerçekleşmesi için uygulanan çeşitli yollar var. Sırtınızı Aşk Çeşmesi'ne dönüp sağ elinizdeki parayı, sol omuzunun üzerinden çeşmeye atmalısınız. Uygulananı bu taktik, dileğinizin gerçekleşmesi için kullanılan yöntemler arasında en çok bileneni.