Roma'da Stk'lar ve Gönüllülerden Evsizlere Yardım Eli





Zorlu ve çetin kış günlerini dışarıda geçirmek zorunda kalan evsizler başlarını sokabilecekleri sıcak bir yer arıyor. İtalya'nın başkenti Roma'da Katolik sivil toplum kuruluşları (STK) ve gönüllüler evsizlerin soğuktan donmaması için harekete geçti.



Roma'daki bu kilise kış aylarında evsizlere kapılarını açtı: "Buraya kocaman bir gülümsemeyle geliyorlar, mutlular ve çay istiyorlar. Sonra da bizimle biraz konuşmak için kalıyorlar. Şükran duyduklarını görebiliyoruz. Daha sonra da yatmaya gidiyorlar, hepsi çok yorgun oluyor."



Roma'da Vatikan yakınlarında şube açan Amerikan fast-food zinciri McDonald's da evsizlere yardım elini uzatıyor.



30 Aralık'ta açılan yeni restoranın yönetimi o tarihten bu yana evsizlere dağıtılmak üzere bir yardım kuruluşuna onlarca menü bağışta bulundu: "Bu çok uluslu şirketler günün sonunda yiyecekleri atmak yerine yoksul insanlara verseler iyi olur."



Fast-food devi McDonald's'ın Vatikan yakınlarında şube açmasına hem bölge halkı hem de din adamları büyük tepki gösterdi.



Auteur: euronews-tr



Tags: gönüllülerden Yoksulluk eli evsizlere İtalya Romada Roma yardım Vatikan STKlar Gepost: 16 januari 2017