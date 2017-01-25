Roma Belediye Başkanı Raggi'ye Soruşturma





Geçtiğimiz yıl yolsuzlukla mücadele vaadiyle Roma'nın belediye başkanı seçilen muhalefetteki 5 Yıldız Hareketi'nden Virginia Raggi hakkında soruşturma açıldı.



Hakkında görevi kötüye kullanma ve yalan ifade verme suçlamalarıyla soruşturma açılan Raggi haberi kişisel Facebook hesabından paylaştığı mesajla duyurdu.



Raggi'nin açıklaması İtalyan gazetelerinin manşetlerine çıkarken, gözleri de kendisini "geleneksel partilere rakip" ve "temiz" olarak tanımlayan 5 Yıldız Hareketi'ne çevirdi.



Raggi'nin sağ kolu ve özel kalem müdürü Rafaele Marra yolsuzluk suçlamasıyla Aralık ayında tutuklanmıştı.



Roma'nın ilk kadın Belediye Başkanı Raggi'nin söz konusu soruşturma ile bağlantılı gelecek hafta savcılığa ifade verecek.



Raggi, iddialar üzerine önce Marra'ya yönelik eleştirileri geri çevirmiş ve çalışanının mesleki yeterliliğine dikkat çekmişti.



Auteur: euronews-tr



Tags: Belediye Başkanı İtalya siyaseti İtalya soruşturma Bozulma Roma Soruşturma Raggiye Gepost: 25 januari 2017