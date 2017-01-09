Rom Yüklemek Artık Daha Kolay!

Android'li telefonlar, kilitlerini açmamıza izin verip, dış kaynaklardan uygulama ve özel Android yapıları yükleme olanaklarıyla tanınıyorlar. Bu iş için kullanıcılar, çoğunlukla tüm Android SDK'sını indirmek zorundaydı. Şimdi ise bu durum, Google'ın ADB ve FastBoot'u bağımsız paketler olarak yayınlamasıyla değişti.



Android'li cihazını modifiye etmek isteyen kullanıcılar, bugüne kadar bu iki aracı indirebilmek için tüm Android SDK'yı indirmek zorunda kalıyordu. ADB ve Fastboot'un bağımsız olarak indirilmeye sunulmasıyla artık buna gerek kalmadı. Araçlara yönelik yeni bir web sayfası yok ancak Google'dan yazılım mühendisi Elliot Hughes, onları kendi Google+ sayfasında paylaşıyor.



Sayfa üç bağlantı bulunuyor: Linux, Mac ve Windows'a yönelik araçlar için. Elbette araçları bu şekilde sunmak için biraz geç kalındı; zira Android ROM'larına olan ilginin son yıllarda giderek azaldığına şahit olduk. Yine de ROM tutkunlarını sevindirecek bir gelişme olduğundan şüphe yok.



ADB ve Fastboot araçlarını buradan indirebilirsiniz.



Custom ROM kullanmak için 6 neden!