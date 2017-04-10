Rölyef Kursları Aile Bütçesine Katkı Sağlıyor

Adıyaman'ın Kahta İlçe Halk Eğitim Merkezi tarafından İŞKUR desteği ile açılan rölyef kursları büyük ilgi görüyor.



Kahta Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan rölyef kurslara katılan ev hanımları, kursta yaptıkları sanat eserleriyle aile bütçesine katkı sağlıyor.



Rölyef çalışmaları 200 liradan bin 500 liraya kadar alıcı bulan ev hanımları, öğrendikleri sanatı devam ettirerek, çalışma hayatına katılmak istiyor.



Halk eğitim merkezinin yöresel özelliklere ve ihtiyaçlara göre eğitim-öğretim, pazarlama ve örgütlemeye yönelik çalışmalar yaptığını belirten İlçe Halk Eğitim Müdürü Ramazan Güllü, "Üretim ve istihdamın artırılması doğrultusunda İŞKUR ile sözle imzalayarak rölyef kursunu başlattık. Bu kurs sayesinde kursiyerlerimiz Rölyef sanatını öğreniyor. İŞKUR tarafından maddi destek alarak tablo yapıyorlar. Ayrıca sattıkları tablolar ile aile bütçelerine katkı sağlıyorlar" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN