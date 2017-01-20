Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü Yeni Hizmet Binasına Kavuştu

Erzurum Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü yeni hizmet binası, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu'nun katılımıyla açıldı.



Kültür ve Turizm Bakanlığı Erzurum Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü kuruma ait eski bir yapıyı restore ederek yeni hizmet binası olarak buraya taşındı. Cumhuriyetin ilk yıllarında hükümet konağı olarak da kullanılan, 1980 sonrası ise terk edilen Müdürlüğe ait eski yapı, iki yıl süren restorasyon çalışmalarının ardından tamamlanarak yeni hizmet binası olarak Erzurum'a kazandırıldı.



Sabah saatlerinde gerçekleştirilen açılışa, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Vali Yardımcıları Ayhan Terzi ve Mehmet Levent Kepçeli, Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz ile İl Müftüsü Hasan Hüsnü Sula katıldı. - ERZURUM