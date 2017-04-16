Roketli Saldırıda Yaralanan Askerler Tedavi Altına Alındı

Roketli saldırıda yaralanan askerler tedavi altına alındıHAKKARİ - Hakkari'nin Çukurca ilçesi Kaletepe bölgesinde PKK terör örgütü tarafından düzenlenen roketli saldırıda yaralanan 4 asker, helikopterle Hakkari'ye getirildi.

Roketli Saldırıda Yaralanan Askerler Tedavi Altına Alındı

Roketli saldırıda yaralanan askerler tedavi altına alındı

HAKKARİ - Hakkari'nin Çukurca ilçesi Kaletepe bölgesinde PKK terör örgütü tarafından düzenlenen roketli saldırıda yaralanan 4 asker, helikopterle Hakkari'ye getirildi.
Çukurca ilçesi Kaletepe bölgesinde askeri araca düzenlenen roketli saldırıda yaralanan biri ağır 4 asker, helikopterle Yeni Mahallede bulunan Fatih Kışlasına getirildi. Yaralı askerler ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı.

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