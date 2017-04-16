Roketli Saldırıda Yaralanan Askerler Tedavi Altına Alındı

Hakkari'nin Çukurca ilçesi Kaletepe bölgesinde PKK terör örgütü tarafından düzenlenen roketli saldırıda yaralanan 4 asker, helikopterle Hakkari'ye getirildi.



Çukurca ilçesi Kaletepe bölgesinde askeri araca düzenlenen roketli saldırıda yaralanan biri ağır 4 asker, helikopterle Yeni Mahallede bulunan Fatih Kışlasına getirildi. Burada ambulanslarla alınan yaralılar, Hakkari Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı. - HAKKARİ