Roketli Saldırıda Yaralanan Asker Şehit Oldu
Roketli saldırıda yaralanan asker şehit olduHAKKARİ - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK terör örgütü tarafından düzenlenen roketli saldırıda yaralanan uzman çavuş şehit oldu.
Roketli saldırıda yaralanan asker şehit oldu
HAKKARİ - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK terör örgütü tarafından düzenlenen roketli saldırıda yaralanan uzman çavuş şehit oldu.
Dün Çukurca ilçesi Kaletepe bölgesinde teröristler tarafından askeri araca yönelik düzenlenen roketli saldırıda biri ağır 4 asker yaralanmıştı. Yaralı askerler helikopterle Hakkari'ye getirilerek tedavi altına alınmıştı. Durumu ağır olan bir uzman çavuşun yapılan tüm müdahalelerle rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.