Rojava Parkı Yenileniyor

Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Belediyesi, Rojava Parkı'nda yenileme çalışmaları başlattı. Çalışmalar kapsamında parkta, yeni oyun alanı, sulu park, tırmanma duvarı, havuz ve çardak yapılacak.



Kayapınar Belediyesi, ilçedeki parklara yönelik revizyon çalışması başlattı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün revizyon çalışmaları çerçevesinde Dicle Kent Mahallesi'ndeki Rojava parkında yenileme çalışmaları başlatıldı. Çalışmalar kapsamında, Rojava Parkı'nda eski oyunlar tamamen kaldırılarak yerine yeni ve kaliteli oyun parkı, sulu park, tırmanma duvarı, havuz ve çardak yapılacak.



Kayapınar Belediye Başkanı Mustafa Kılıç, gerçekleştirilecek çalışmalar neticesinde parkın adeta yeni bir görünüme kavuşturulacağını ifade ederek, "Öncelikle parkta kauçuklar ve eski oyun parkı kaldırıldı. Bunların yerine yeni ve kaliteli oyun parkı, sulu park, tırmanma duvarı, havuz ve çardak yapılacak. Ayrıca parkımıza çimler ve ağaçlandırma çalışmaları yapılacak. Yapılacak çalışmalar neticesinde Kayapınar'a yakışır bir park meydana gelecek. Çalışmalarımız tamamlandığı zaman özellikle çocuklarımız yapılacak park ile harika anlar yaşayacaktır. Kayapınarımıza şimdiden hayırlı olsun" dedi. - DİYARBAKIR