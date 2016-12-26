Rogue One'a "Kayan Yazı" Tepkisi!

"Uzun zaman önce, çok çok uzak bir galakside" ifadesi artık efsanevi Star Wars filmleriyle bütünleşen ve bu filmlerle ilgili aklımıza ilk gelen şeylerden birisi. Geçtiğimiz haftalarda gösterime giren "Rogue One: A Star Wars Story" her ne kadar, ilk filmi 1977'de gösterime giren Star Wars serisiyle oldukça benzer öğelere sahip olsa da bazı ikonik unsurlara sahip değil. Bunlardan en çok dikkat çekeni de Rogue One'da; daha önceki Star Wars filmlerinde karşımıza çıkan ve ilk sahnede görülen uzay boyunca yavaşça kayan kısa giriş yazısının olmayışı.



Rogue One'ın başında "Uzun zaman önce, çok çok uzak bir galakside" ifadesine yer verilse de bunun ardından filmle ilgili yavaşça uzaya doğru akıp giden herhangi bir açıklayıcı metin görülmedi.



Daha önceki Star Wars filmlerindeki bu yazıların yaratıcısı olan Dan Perri konuyla ilgili Hollywood Reporter'a verdiği demeçte bu akan yazının Rogue One'da olmayışını yanlış bir karar olarak değerlendirdi: "Açıkçası bu büyük bir hata, çünkü bu görüntü son derece ikonik ve yüz milyonlarca hayran için çok önemli. Filmi bu akan yazı olmadan başlatmayı hayal edemiyorum. Bu aptalca."



Rogue One'ın yönetmeni Gareth Edwards ise geçtiğimiz Temmuz ayında Entertainment Tonight'a verdiği demeçte "temelde filmin önceki üçlemelerden farklı olmasını istediklerini" ifade etmişti.