Roger Schmidt Fenerbahçe Yolunda

Bugün TT Arena'da oynanacak derbi öncesinde Almanya'dan sürpriz bir iddia geldi... son olarak Leverkusen'i çalıştıran Roger Schmidt'in geçen hafta İstanbul'a gittiği ve Fenerbahçe'nin sportif direktörü ile masaya oturduğu iddia edildi.



Sport-1 kanalındaki "Isınma-Haftanın ön izlemesi" programının moderatörü Jochen Stutzky, Freiburg-Leverkusen maçının değerlendirmesi sırasında bu iddiayı gündeme getirdi.



Stutzky iddiası ile ilgili daha fazla detaya girmedi. Roger Schmidt, Salzburg ile F.Bahçe'ye rakip olmuştu.



Kaynak: Sport-1 - Fotospor