Roger Federer: "Bacaklarım Son Bölümde Yavaşladı"

İkinci turu üç sette geçen Roger Federer, maç sonu röportajıyla seyircileri gülümsetti.

İkinci turu üç sette geçen Roger Federer, maç sonu röportajıyla seyircileri gülümsetti.


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Roger Federer, Röportaj
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