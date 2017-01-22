- Olay yerine gelen itfaiye ekipleri
İtfaiye ekiplerinin kediyi çıkarma çalışmaları
Yavru kedinin rögar kapağından çıkarılması
İtfaiye ekiplerinin kediyi bırakması
Rögara düşen kediyi itfaiye ekipleri çıkardı
Adıyaman'da bir sitenin içerisinde bulunan rögara düşen yavru kediyi itfaiye ekipleri çıkardı.
ADIYAMAN- Adıyaman'da bir sitenin içerisinde bulunan rögara düşen yavru kediyi itfaiye ekipleri çıkardı.
Alınan bilgiye göre, Sümerevler Mahallesi Eski Samsat Caddesi üzerindeki site bahçesinde bulunan rögara kedi düştü. Vatandaşlar, yavru kediyi kendi imkanlarıyla çukurdan çıkaramayınca, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bir saatlik çalışmanın ardından, çukura düşen kediyi halatla çıkardı.
Site sakinleri itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
Çukurdan çıkarılan kedi, sitenin bahçesine bırakıldı.
Rögara Düşen Kediyi Itfaiye Ekipleri Çıkardı
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- Olay yerine gelen itfaiye ekipleri