Rögar Kapağı Otomobili Perte Çıkardı

İlginç kaza merkez Osmangazi ilçesinde yaşandı. Asfalt yapılırken zeminden yüksekte bırakılan Türk Telekom'a ait rögar kapağı kazaya sebebiyet verdi. Uğur Çokkatı'nın kullandığı otomobil, normalin çok üzerinde bırakılan rögar kapağına çarparak adeta havalandı. Kaza anında otomobilin tüm hava yastıkları açıldı. Aracın karteli delinirken, motoru büyük zarar gördü, ön camı kırıldı. O anlar ise saniye saniye bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.