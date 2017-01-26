Rodriguinho İddiası!

Fenerbahçe'nin Rodriguinho'nun transferi için Corinthians'a teklifini ilettiği iddia edildi. İşte Fenerbahçe'nin Brezilya'da yaptığı transfer görüşmesinden detaylar...

Fenerbahçe'nin 10 numara transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe'nin, Corinthians'ın 10 numarası Rodriguinho için transfer teklifini yaptığı öne sürüldü.

Brezilya basınında pekçok gazetede ve internet sitesinde yer alan habere göre; Fenerbahçe, Rodriguinho için Corinthians'a 4 milyon euroluk bir teklif yaptığı kaydedildi. 28 yaşındaki oyuncu için gelen teklifin Corinthians için düşünülen rakamdan daha düşük olduğu ancak transfer görüşmelerinin devam ettiği belirtildi.

2013'te Corinthians'a gelen Rodriguinho'nun 2017'de kontratının bittiği, bonservisinin %50'sinin kulüpte olduğu ancak diğer %50'sinin 3. taraflarda olduğu belirtildi.

Fenerbahçe'nin Rodriguinho dışında Cruzeiro'dan Arrascaeta'yı da istediği ancak 15 milyon euro cevabı aldığı belirtildi.

Kaynak: Sporx