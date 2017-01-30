Brezilyalı Futbolcu Rodriguinho, Fenerbahçe'ye Transfer Olmak İstiyor

Uzun süredir orta sahanın merkezine yaratıcı bir oyuncu transfer etmek isteyen Fenerbahçe, temasa geçtiği isimlerin hemen hepsinden olumsuz cevap alırken elde kalan tek isim Corinthians forması giyen Rodriguinho oldu.

FENERBAHÇE'YE GİTMEK İSTİYOR

Daha önce Brezilya ligi takımları dışında bir dönemde Birleşik Arap Emirlikleri'nde Sharjah kulübünün formasını da giyen Rodriguinho'nun artık 27 yaşında ve Avrupa'ya gitme fırsatını kaçırmak istemediği öğrenildi. Fenerbahçe'nin oyuncuya, Brezilya'da aldığından oldukça yüksek, (yaklaşık 4 katı) bir ücret de teklif ettiği yazılırken, transferin önündeki engel ise oyuncunun kulübü... Corinthians, Rodriguinho'yu bırakmak istemezken, Brezilyalı futbolcunun ise yakın çevresine, "Bırakın Fenerbahçe'ye gideyim." dediği ifade edildi. Corinthians Rodriguinho'yu satmak istemiyor

SÖZLEŞMESİ 1 YILDAN AZ

Bonservisi 3'e bölünmüş olan Rodriguinho'nun haklarının %50'sini elinde bulunduran Corinthians kulübü oyuncusunu Fenerbahçe'ye satmak istemezken, Rodriguinho'nun bir yıldan az kalan sözleşmesi de sıkıntı yaratıyor.

Gelecek sezon devre arasında sözleşmesi bitecek olan Rodriguinho ile sözleşme imzalamak isteyen Courinhians, yıldız futbolcusunu elinden kaçırmak istemiyor.

RODRIGUINHO KİMDİR?

28 yaşındaki Brezilyalı futbolcu kariyerine ülkesinde başladı ve bugüne kadar Avrupa'ya hiç transfer olmadı. ABC takımının altyapısından yetişen Rodriguinho, Bragantino, Capivariano, America-MG, Coimbra-MG, Corinthians, Gremio ve Sharjah takımlarında forma giydi.

Kulübüyle bu yılın sonuna kadar sözleşmesi olan orta saha oyuncusunun transfermarkt verilerine göre mevcut piyasa değeri 1,25 milyon Euro. Rodriguinho geçtiğimiz sezon forma giydiği 49 maçta 10 gol atmıştı.