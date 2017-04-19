Rodos Adası Yakınlarında Malta Bayraklı Akaryakıt Tankerinde Yangın

YUNANİSTAN'a ait Rodos Adası yakınlarında Malta bayraklı "Usıcehm' isimli akaryakıt tankerinde yangın çıktı. Mürettebatın büyük bölümü filikalarla tankeri terkederken yangının devam ettiği bildirildi.



Yunanistan'da yayın yapan 'www.vimatisko.gr' internet sitesinin haberine göre, Türkiye'den Lübnan'a seyir halindeki 180 metre uzunluğundaki, 'Usicehm' isimli Malta bayraklı akaryakıt tankerinde bugün sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle Rodos Adası yakınlarında yangın başladı. Tankerin kaptanı, telsiz anonslarıyla Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinden yardım istedi. Tankerdeki 17 personelden 14'ü filikaya bindirilip, uzaklaştırıldı. Geminin kaptanı, iki yardımcısıyla gemide kalarak, yardım gelmesini bekledi. Rodos Adası'ndan gelen Yunan söndürme botları ve Sahil Güvenlik ekipleri, alevlere müdahale etti. Yükü konusunda bilgi verilmeyen akaryakıt tankerindeki yangının halen sürdüğü bildirildi. Yunan Hava Kuvvetleri'ne ait iki adet puma helikopterinin de tanker personelini tahliye işlemleri için bölgeye gönderildiği öğrenildi.



- Muğla