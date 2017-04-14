Rodos'a Kaçmak İsteyen Fetö Şüphelisi Zonguldak'a Getirildi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Yunanistan'ın Rodos adasına kaçma hazırlığı sırasında yakalanan 7 FETÖ şüphelisi'nden Zonguldak ve Siirt sözde il imamı olduğu iddia edilen Zekeriya K., sabah saatlerinde Zonguldak'a getirildi.



Edinilen bilgiye göre yasa dışı yollarla Rodos adasına kaçma hazırlığında yakalanan 51 yaşındaki Zekeriya K., KOM ekiplerince Zonguldak'a getirildi. FETÖ/PDY'nin Zonguldak ve Siirt İl imamı olduğu iddia edilen Zekeriya K., sabah saatlerinde getirildiği Zonguldak'ta sağlık kontrolünden geçirildi. Zekeriya K., ardından Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Zekeriya K.'nın emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - ZONGULDAK