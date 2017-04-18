Rodos'a Kaçmak İsterken Yakalanan Fetö Zanlıları Tutuklandı

MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nden Yunanistan'ın Rodos Adası'na gitmeye çalışırken yakalanan, FETÖ/PDY üyesi olduğu öne sürülen grupta bulunan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan son 4 kişi de adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca organizatör oldukları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı, 1 kişi serbest bırakıldı. Bu operasyonlar kapsamında tutuklananların sayısı 5'e yükseldi.



Marmaris'te polis, Yunanistan'ın Rodos Adası'na kaçmaya çalışan bir grup ile 2 organizatör, geçen 12 Nisan çarşamba sabahı, İçmeler Mahallesi'ndeki denize yakın ormanlık alanda, zodyak bota binmek üzereyken yakaladı. Operasyonda yakalanan organizatörler İran uyruklu Moneshery M. (36) ve İzmirli Hasan K. (41) ile FETÖ/PDY'den aranan Meryem Ç. (40), Levent Ç. (40), Filiz Ö. (46), Mustafa A. (57), Selahattin Ş. (29), Aziz T. (35), Zekeriya K. (51) ile yanlarında bulunan Filiz Ö.'nün oğlu M.E.Ö. (13) emniyete götürüldü. Şüphelilerden Zekeriya K., sorgulanmak üzere Zonguldak'a götürüldü.



Ardından emniyetteki işlemleri tamamlanan ve FETÖ'nün Manisa kadın öğretmenler imamı olduğu öne sürülen öğretmen Filiz Ö., işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edildi. Filiz Ö, tutuklandı. Filiz Ö.'nün yanında yakalanan 13 yaşındaki oğlu ise, Manisa'dan gelen dayısına teslim edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan diğer 4 FETÖ şüphelisi de dün adliyeye sevk edildi. Meryem Ç. ve Mustafa A. tutuklanırken, Selahattin Ş. ve Levent Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



ORGANİZATÖRLER DE ADLİYEDE



Öte yandan; şüphelileri yasa dışı yollara Yunan adalarına götürmeye çalışan organizatörlerden İran uyruklu Moneshery M. ve İzmirli Hasan K. de sevk edildiği adliyede tutuklandı. Şüphelilerin konaklaması için yardım ve yataklık yaptığı ileri sürülen apart otel işletmecisi B.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adli kontrollü şartıyla serbest kalan tüm şüpheliler, yurt dışı çıkış yasağı konuldu.



- Muğla