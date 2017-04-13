Rodos'a Kaçarken Yakalananlardan Biri Fetö İmamı Çıktı (2)

ZONGULDAK'A GÖNDERİLDİ



Marmaris'ten Rodos Adası'na geçmeye çalışırken yakalanan FETÖ/PDY zanlısı Zekeriya K., işlemlerinin ardından Zonguldak'tan gelen polis ekiplerine teslim edildi. Zekeriya K. karayoluyla Dalaman Havalimanı'na götürüldü. Zekeriya K.'nın Zonguldak Emniyet Müdürlüğü'nde, Ankara'dan gelecek özel ekip tarafından sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Zekeriya K.'nın, Marmaris Emniyet Müdürlüğü'nde ise susma hakkını kullandığı öğrenildi.



Öte yandan, yakalanan şüphelilerin ilçede kalmak için anlaştığı, ancak konaklamadıkları bir apart otelin işletmecisinin de gözaltına alındığı belirtildi.



Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla),



