Rodos'a Feribot Seferlerine Fırtına Engeli

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yağmur ve açık denizdeki fırtına nedeniyle Rodos Adası'na feribot seferleri cuma gününe kadar yapılmayacak.



Marmaris Limanı'ndan seferleri gerçekleştiren Yeşil Marmaris şirketi yetkililerinden alınan bilgiye göre, yağmur ve açık denizdeki fırtına dolayısıyla, Rodos Adası'na feribot seferleri 20 Ocak Cuma gününe kadar durduruldu.



Öte yandan, Marmaris'te metrekareye son 24 saatte 20 kilogram yağış düştü. İlçede rüzgarın hızı saatte 45 kilometreye, dalga boyu ise 4 metreye ulaştı.



Meteoroloji yetkilileri, yağış ve rüzgarın açık denizde daha da etkili olacağını belirterek, balıkçıları denize açılmamaları konusunda uyardı.