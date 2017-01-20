Rodellega İçin Flaş İddia

Trabzonspor'un kulübü ile her konuda anlaşma sağladığı ancak Rodellega'nın menajerinin tutumu nedeniyle yaklaşık bir ay geciken imza konusunda şok bir iddia ortaya atıldı...

Kolombiyalı futbolcunun manejeninin bordo-mavili yöneticilerin çağrıları karşısında gösterdiği tutumun nedeninin yaz transfer döneminde yine Rodellega konusunda masaya oturduğu bordo-mavili bazı yöneticilerden gördüğü tutum olduğu iddia edildi.

Başkan Muharrem Usta'nın bir ay gecikmeli de olsa anlaşmaya vardığı Rodellega için yaz transfer döneminde de imza aşamasına gelindiği ancak son anda scout ekibinin önerdiği Koreli Suk'la anlaşılmasından dolayı vazgeçildiği ortaya çıktı. Kolombiyalı menajerin de yaz döneminde bir kaç kez masaya oturduğu ve imza aşamasına gelindiği bu transferde yaşadığı son dakika sürprizi ve bazı yöneticilerin tutumundan dolayı bordo-mavililere tavırlı olduğu ifade edildi.

Başkan Usta'nın bunun üzerine menajeri kulübün transfer operasyonu konusundaki değişiklikleri anlatarak ikna ederek Kolombiyalı futbolcuyla imza aşamasına gelindiği öğrenildi.

Kaynak: Sporx.com