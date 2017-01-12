Rodallega'ya Çılgın Teklif!

Bordo mavili takımın gol yollarına çare olarak düşündüğü Rodallega için Akhisar Belediyespor'a uçuk bir teklif yapıldığı öğrenildi. Trabzonspor'un Rodallega için kulübüne Mustafa Yumlu artı 1 milyon 500 bin Euro, futbolcuya ise yıllık 2 Milyon Euro garanti ücret teklifi ettiği öne sürüldü.

Geçen yıldan beri UEFA'nın Mali Fair Play kurallarına uygun hareket etmeye çalıştıklarını dile getiren bordo mavili yönetimin 31 yaşında ve sezon sonu sözleşmesi bitecek olan bir futbolcu için neden bu kadar yüksek rakamlara çıktığı merak konusu oldu. Gol yollarında sezon başından itibaren sorun yaşayan Trabzonspor'un golcü transferi için yeterince araştırma yapamadığı ve panik halinde tanınan bir ismi kadroya katabilmek için böyle bir girişimde bulunduğu dile getirildi.

RODALLEGA BU SEZON ÇÖKÜŞTE

Geçen yıl Akhisar'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine toplayan Rodallega 37 maçta 21 gol atmıştı. Bu yıl ise Kolombiyalı golcünün çöküş yaşadığı gözlendi. Tecrübeli oyuncu çıktığı 16 karşılaşmada 4 kaydetti.

(HABER 61)