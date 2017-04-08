Rodallega'nın Şutu Gol Olsaydı..."

Gökhan Gönül'ün açıklamaları şöyle: "Maçın kırılma anı 1-0'dan sonra Babel golü atsa farklı olabilirdi. Benim ceza sahası içinde kontrol edemediğimiz pozisyonlar vardı. Başarabilsek farkı 2'ye çıkartabilirdik. Sahada biz keyif aldık. Uzun zamandır ligde böyle zevkli maçlar olmuyordu. Son dakikada gol yiyen Trabzonspor için üzücü olmuştur. Çok mutluyuz. Önümüze devam edeceğiz. Rodallega'nın santradan şutu gol olsa çok ilginç olurdu. Talisca çok şık bir gol attı."