Rodallega İmzayı Atıyor!

Karabükspor'a karşı forma giyen Rodallega'nın, hafta içinde Trabzon'a gelerek resmi sözleşmeye imza atacağı belirtildi.

Sezonun ilk yarısında sıkıntılı günler geçiren ve devre arasına 18 puanla 13'üncü sırada giren Trabzonspor, ikinci yarıya Bursaspor deplasmanında aldığı galibiyetle başlamanın sevincini yaşıyor.

Bordo-Mavililer'in maçta ortaya koyduğu mücadele camianın da beğenisini kazandı, yönetim de takımı daha da güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız verdi. Trabzonspor yönetiminin forvet hattı için düşünülen Akhisar Belediyespor'dan Hugo Rodallega ile yapılan görüşmelerde önemli mesafe kat ettiği öğrenildi.

MENACERİ İLE GELECEK



Dün Akhisar'ın Karabük deplasmanında oynadığı mücadeleye ilk 11'de başlayan deneyimli Kolombiyalı golcünün, hafta içi menaceri ile birlikte Trabzon'a gelerek resmi sözleşmeye imza atacağı öğrenildi. Fırtına, forvet hattına takviye yaparak ligin ikinci yarısında kötü giden tabloyu tersine çevirmeyi ve sezon sonunda da Avrupa Kupaları'na katılma noktasında başarılı bir derece elde etmeyi amaçlıyor.



Kaynak: Fanatik



