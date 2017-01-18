Rodallega'dan Sonra O Geliyor!

Bordo-mavililer'de Teknik Direktör Ersun Yanal'ın iki golcü istemesi üzerine Rodallega'dan sonra Sion'un 23 yaşındaki golcüsü Moussa Konate'yi imza için Trabzon'a getiriyor. Sion'un fiyat arttırma çabaları nedeniyle beklemeye geçen Bordo-Mavililer, 'tok alıcı' taktiği sonrası İsviçre ekibinin yola gelmesi üzerine transferde mutlu sona çok yakın..Sion'u 2.5 milyon EURO bonservis bedeli konusunda ikna eden Bordo-Mavililer, Konate'yi de yıllık 1.7 milyon EURO'ya ikna ederek 4.5 yıllık anlaşma için oyuncuyu hafta sonuna kadar Trabzon'a getirecek... Trabzonspor'un Konate transferinde yaşı itibariyle ileriye dönük olarak düşünüyor. Konate, bu sezon Sion formasıyla 17 maçta 6 gol atarken, Senegal Milli Takımı'nda da güçlü fiziği, yüksek top tekniği ve gelecek adına büyük rakamlar ile satılabilecek potansiyele sahip olarak görülüyor.

Kaynak: Günebakıs