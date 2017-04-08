Rodallega'dan Maç Sonu Tepki

Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş deplasmanda Trabzonspor'u 4-3 mağlup etti.



Müthiş bir mücadeleye ve gol sağanağına sahne olan maçta siyah beyazlılara galibiyeti getiren gol 90+1'de Atiba'dan gelirken maçın bitiş düdüğüyle birlikte siyah beyazlılar büyük bir coşku yaşadı.



Sahanın ortasına gelerek sevinç yumağı oluşturan Beşiktaşlı futbolcuları gören Rodallega duruma tepki gösterdi.



Tribündeki taraftarların mücadeleyi alkışladığı sırada santrada Beşiktaşlı oyuncuların sevinmesine tepkiler başlarken Kolombiyalı golcü de giderek rakip takımı sakin olmaları konusunda uyardı.



Bu sırada Beşiktaş'ın kaptanı Oğuzhan da Rodallega'nın uyarısına sinirlendi. Ortam gerilmeye başlayacakken araya giren Beşiktaşlı Tolga, Oğuzhan'ı oradan uzaklaştırdı.



Tolga'nın takım arkadaşlarını sakinleştirmesine kızan Oğuzhan, tecrübeli file bekçisine serzenişte bulundu.



Kaynak: Sporx.com