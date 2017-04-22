Rodallega'dan Gol Yorumu: Seçmem Gerekirse...

Trabzonspor'un Antalyaspor'u 3-0 yendiği maçta iki gol atan Hugo Rodallega'nın yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalardan başlıklar;



"Çok mutluyuz. 3 puan aldık, attığım 2 golden önemlisi buydu. İkinci yarıda çıkışımızı sürdürüyorduk ta ki Beşiktaş maçına kadar. Orada bir yara aldık ama galip gelerek devam ettik. Hem kendi adıma, hem takım adına çok güzel bir durum. Buradayım, Ttrabzonspor büyük bir kulüp. Beni bu nedenle transfer ettiler. Her hafta performansımı yükseltmeye devam edeceğim. Gollerime de devam edeceğim. Ben gollerimi karşılaştırmıyorum. İki gol de çok önemliydi. Seçmem gerekirse, 1. gol derim. Birinci golde takım güven kazandı, 3-0'a gelebilmemiz için bize şans kapısı açtı"