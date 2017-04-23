Rocket League, Tüm Platformlar Genelinde 30 Milyon Kullanıcıya Ulaştı

Geçtiğimiz aylarda paylaştığımız "Rocket League arabaları oyuncak oluyor" haberinin ardından, Psyonix tarafından geliştirilen ve sunulan, arabalarla oynanan futbol oyunu başarılı tırmanışını sürdürmeye devam ediyor.



Beklenmedik bir şekilde kullanıcı sayısı artan oyun için Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Psyonix, üç aylık kısa bir süre içerisinde oyunun bir dönüm noktası yaşadığını belirtti.



Twitter üzerinden yapılan açıklamanın ardından Rocket League, artık tüm platformlar genelinde 30 milyon oyuncuya ulaştı.



Rocket League'nin ilk yükselişini yaşadığı ve oyunun kullanıcılara sunulduğu tarih olan 2015 yılının ardından Microsoft Windows, Xbox One ve PlayStation 4 gibi platformlara da sunulması, oyunun kendisine geniş bir kullanıcı kitlesi yaratmasında önemli kilometre taşlarından birisi oldu.



Oyunun üç aylık kısa bir süre içerisinde yaşadığı bu yükselişin en önemli sebepleri arasında; kullanıcılara sürekli olarak sunulan bedava güncellemelerin içerisinde, yeni oyun modları ve haritaların bulunması yer alıyor.