Robotlar Şimdi de Tiyatroda Oyuncu Oldu

Önce müzik yaptılar sonra resim… Şimdilerde ise tiyatroda karşımıza çıkıyorlar. İngiltere'de sahnelenen Spillikin oyununda Alzheimer hastası bir kadının erkek arkadaşı rolünü bir robot oynuyor.



Sıra dışı bu oyunun baş rolündeki robotun adı Robothespian.



Oyunun yönetmeni Jon Welch, "Bu, robot yapan bir kişinin öyküsü. Hayatı boyunca robot yapıyor. Orta yaş döneminde tedavisi olmayan ve giderek ilerleyen bir hastalığa yakalanıyor. Hastalığı yüzünden çok uzun yaşayamayacağını fark ediyor. Öte yandan karısında Alzheimer hastalığının belirtileri başlıyor. Bunun üzerine adam son robotunu, karısına hayatı boyunca eşlik edecek şekilde tasarlıyor," şeklinde konuşuyor.



Alzheimer'lı eşi, İngiliz oyuncu Judy Norman canlandırıyor. Oyun boyunca genellikle robotla konuşan Norman, zaman zaman robotu öpüyor.



Judy Norman, "Size tuhaf gelecek belki ama, son derece sevecen biri ve ondan çok hoşlanıyorum," diyor.



Oyunun yönetmeni, robot karakter fikrinin gerçek bir robot üreticisinden geldiğini söylüyor: "Oyunun fikri robot üreticisinin bize gelerek inanılmaz robotlarından birini kullanmamızla gelişti. Daha önce oyunlarımızdan birini görmüş ve yerel bir tiyatro grubu olmamız hoşuna gitmiş. Bu kişi 10 yıldır robot yapıyor. Onun robotlarını dünyanın dört bir yanındaki bilim müzelerinde bulabilirsiniz ama onlardan hiçbiri bir oyunda rol almadı."



Ancak Norman bu tecrübeyi asla sinir bozucu bulmuyor. Judy Norman, "Bu oyun bana bir robotla çalışmanın, sıradan bir aktörle çalışmaktan çok da farklı olmadığını gösterdi," diyor.



Oyunda sıradan olmayan şeylerden biri de, Robothespian'ın bir buçuk saatlik oyun boyunca senkronize olması için zaman gerekmesi. Kabloya bağlı robot, rejiye bir bilgisayar aracılığıyla bağlanıyor.



Yönetmen Welch, "Robotun söylediği her şeyi, yaptığı her şeyi ve hareketlerini önceden programladık. Başka dosyalardan oluşan yaklaşık 400 ayrı sıralama var. Hepsi birbirine bağlı olduğundan aslında birkaç bin sıralama anlamına geliyor. Yani sıralamada hangi komutların verildiğine bağlı olarak robot hep aynı şekilde hareket edecek ve aynı şeyleri söyleyecek," diyor.