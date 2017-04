Robotlar Şehri Odense

Danimarka'nın robotlarıyla bilinen dünyaca ünlü kenti Odense'deyiz.



Etkin ve verimli girişimcilerin bulunduğu iş ağını ve ayrıca insan iş gücünün yerini alan değil ona yardımcı olan robot teknolojisi trendini gördük.



Euronews muhabiri Serge Rombi, robotlar şehri olarak da bilinen ve muhteşem ötesi performansı ile harika girişimcileri ve robotlar diyarını barındıran Odense'deydi.



Avrupa'da robot teknolojisi



Robot teknolojisi, Avrupa'nın rekabetçi üretim sektörünü koruyup genişleten ve hızla gelişen bir pazar konumunda. Ayrıca yaşlılıktan sağlığa, akıllı ulaşımdan güvenliğe, enerji ve çevre gibi toplumsal sorunlara yeni çözümler sunuyor.



The Odense Robotics, Danimarka'da yeni girişimciler için imkan sağlayan merkezlerden biri. Bu merkez ayrıca ürünlerini piyasaya hazır hale getirmek ve yeni iş imkanları yaratmak isteyen yetenekli donanım girişimcilerine teknik, stratejik ve finansal destek de sağlıyor.



Birçok yeni girişimcinin önünü açan ve onlara projelerini geliştirme olanağı sunan Odense Robotics'i ziyaret eden Euronews muhabiri, bu platformun sahibi ve kurucusu Mikkel ile konuştu.



Mikkel, bundan tam 25 yıl önce gerçek bir ekosistem platformunu oluşturmuş:



"Odense Robotics, şirketlerin, girişimcilerin ve yatırımcıların bir araya geldiği araştırma platformudur. Bugün bünyemizde robot teknolojisi ve otomasyon alanında iki bin altı yüzden fazla çalışan ve 100'den fazla şirketi barındırıyoruz"



euronews muhabiri Serge Rombi: "Bu platformda yeni başlayan şirketlerin nasıl gelişip büyüdüğünü keşfedeceğiz. Hep beraber görelim"



Kubo isimli küçük bir robot gözümüze çarpıyor.



Danimarka'da tasarlandı ve üretildi.



Robotun görevi, çocukların üç yaşından itibaren programlama, söz dizimi, müzik besteleme ve matematiğin temellerini öğrenmelerine yardımcı oluyor.



Kubo robotunun tasarımcısı Tommy Otzen, çocukların robotlarla içli dışlı olması gerektiğini söylüyor:



"Çocuklar robot teknolojisinin ve kodlamanın temel felsefesini bilmeliler. Çünkü gelecekte iş buldukları zaman robotlarla çalışmak zorunda olacaklar"



Kubo, bundan birkaç ay önce iki genç mühendislik fakültesi öğrencisi girişimci tarafından geliştirildi.



Bu platformun verimliliğini de kısa sürede fark ettiler.



Tommy Otzen, projelerini şu sözlerle anlattı:



"Önümüzdeki üç ayda Danimarka genelinde okullarda üretimi test edeceğiz. Diğer yandan yaz tatili boyunca Avrupa genelinde satışlarımızı arttıracağız"



Bu iş ağı sayesinde şirket, hızla fonlarını arttırdı ve sağlam bir iş modeli oluşturdu.



Odense Robotics bünyesinde kendilerine alan açıldığını dile getiren genç girişimci Tommy Otzen, aynı anda zamandan da tasarruf ettiklerini dil



