Robotlar Mutfağı Ele Geçiriyor

Mutfaklara devrim geliyor. Yemekler artık üç boyutlu yazıcılardan çıkacak. Jetgillerin yardımcı robotu Rosie'yi aratmayan üç boyutlu yazıcılar püre haline getirilmiş yiyecekleri harika yemeklere dönüştürüyor. Bu yazıcının kartuşuna mürekkep değil püre giriyor!

MUTFAKLARDA TAŞ DEVRİ BİTTİ

Bilim-kurgu filmlerinde gördüğümüz yemek yapan robotlar, çocukluğumuzun efsane çizgi filmi Jetgillerin Rosie'sinin elinden çıkan muhteşem yemekler... Tüm bunlar artık hayal değil. Mutfaklarda taş devri bitti. Kolombiya Üniversitesi'nden bir grup mühendis, üç boyutlu yazıcıları mutfağa taşıdı. Bu yazıcılar kartuşuna doldurulan püreler sayesinde harikalar yaratıyor. Şekli bilgisayarda tasarlanan bir kurabiye, üç boyutlu yazıcı tarafından hem basılıp hem pişiriliyor.

"DEVRİM YARATACAK"

Üç boyutlu yemek yazıcıları Manhattan'da popüler bir restoranda şef aşçılar ve mühendisler tarafından değerlendirildi. Uluslararası Aşçılık Merkezi öğrencileri, yumurta, somon ve çikolatalı sufle gibi farklı tatları kartuşa yükleyerek birçok başarılı deneme yaptı. Ancak şefleri ikna etmek kolay olmadı. Fransız şef Hervé Malivert, "Sebzeler, sütlü yemekler, tavuk ve balık kullanarak farklı tatlar yarattıktan sonra yemek basımına hazırdık. Benim bir şef olarak buradaki endişem, yemeğin dokusunun kaybolması. Çünkü yazıcının basması için her şeyi püre haline getirmek zorundasınız. Bu yazıcıyı kestane veya sebze püresinden oluşturulmuş desenlerle ancak bir tabağa dekorasyon yapmak için kullanabilirim" değerlendirmesinde bulundu. Robotbilim profesörü Hod Lipson ise "Mutfakta halen mağara adamları gibi yemek pişiriyoruz, açık bir ateşi kullanıyoruz. Bu çok ilkel. Ancak bu teknoloji mutfağa girdiğinde, bir devrim yaratacak" dedi.

Ev versiyonu da üretilen ve farklı yoğunluktaki pürelerin kullanımı için birçok kartuşla beraber gelen bu yazıcılar şef aşçılara rağmen mutfakları farklı bir devre taşıyor.