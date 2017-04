Robotlar İşinizi Elinizden Alacak mı Öğrenin

New York'ta geçtiğimiz günlerde 12 kafeterya işçisinin yerine self servis kahve makineleri alındı. Bu ve bunun gibi hikayeler neredeyse her gün geliyor.



Danışmanlık firması McKinsey, işinin tehlike altında olduğunu düşünenler için bir bot geliştirdi. Bu bot ile ileride mesleğinizin robotların elinden alınma durumunu buradan öğrenebiliyorsunuz.



Şayet McKinsey'nin botu sizin için yetersiz ise BBC'nin hazırladığı bu bot ile de mesleğinizin geleceği konusunda bilgi sahibi olabilirsiniz.



McKinsey'nin yapmış olduğu araştırmaya göre robotlar yakın zamanda ABD ekonomisinin yüzde 51'ni etkileyecek. "Makineler Her şeyi Yaptığında Yapılması Gerekenler" adlı kitabın yazarı Malcom Frank'a göre iyimser olmakta fayda var çünkü robotlar maliyetten kıstıkça bu durum ülke ekonomisini de olumlu yönde etkileyebilir. Bu durumun da yalnızca insanların yapabileceği yeni iş alanlarını ortaya çıkarabileceği ifade ediliyor.



Ohio ekonomi profesörü Michael Jones ise incelik isteyen işlerde insanların çalışmaya devam edeceğini savunuyor. Ona göre elektrikçiler, tesisatçılar ve müteahhitler değişmeyecek. Çünkü bu görevler makineler için oldukça zor.



Beyaz yakalıların otomasyonla daha az haşır neşir olmalarını sağlayacak robotlar, şirketlerde geliştirilen yeni yazılımlarla iş yükünün de daha da azalacağına dikkat çekiyorlar.



Uzmanlara göre otomasyon insanları uzun vadede daha yaratıcı hale getirecek. Yok olan işlerin yerini bambaşka meslekler almaya başlayacak.



Uzmanlara göre bir görevin otomatikleşmesi de bir gecede gerçekleşmiyor. Ayrıca otomatikleşen hizmetin müşterilerdeki etkisi de mutlaka gözetilmeli. "Bir müşteri restoranda güler yüzlü bir garsonu mu yoksa robotu mu tercih etmeli?" sorusuna iyi bir yanıt aramak gerekiyor.



İyimser bir gözler bakan analistler her ne kadar böyle düşünse de iş dünyasının lider isimleri robotlar konusunda hala karamsar. Alibaba'nın kurucusu ve CEO'su Jack Ma'ya göre 30 yıl içinde robotların CEO dahi olması olasılıklar arasında yer alıyor.