Robotlar Becerilerini Sergiledi

FRANKFURT (İHA) – Almanya'da 6 bin 500 firmanın stant açtığı Hannover Fuarında en çok ilgi gören ürünler robotlar ve dijital sistemler oldu.



Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen sanayi fuarında sergilenen robotlar, her alanda kendilerini göstermeye başladı. Robot üreticileri, 6 bin 500 firmanın stant açtığı fuarda birbirinden ilginç ürünlerini ilk kez fuarda sergiliyor. 28 Nisan'a kadar ziyaretçilerini sergileyecek fuarda en çok ilgi gören ürünler robotlar ve dijital sistemler oldu. Fuarda ziyaretçilerle yürüyen, tokalaşan, masa tenisi oynayan, içecek ikram eden robotlardan sanayide kullanılan robotlara kadar her sahada ürünü görmek mümkün. Bu yıl 70.si düzenlenen sanayi farını 200 bin uzman ziyaretçinin gezmesi bekleniyor.



Hannover Fuarı Yönetim Kurulu Başkanı Jochen Köckler, "insansız fabrikanın hayal olduğu ve her şeyin merkezinde insanın bulunduğu" mesajını vermek istediklerini söyledi. Köckler dördüncü sanayi devriminde "dijitalleşmenin avantajlarından yararlanmak ve otomasyonu düşman değil rekabet gücünü artırıcı bir asistan olarak görmek gerektiğini" dile getirdi.



Uzmanlar dijital teknoloji ve robotların sanayide artık vazgeçilmez bir yere sahip olduğunu bununla birlikte beş yıl gibi kısa bir zamanda hayatın her sahasında gireceğini belirterek, "Hayatımız kolaylaşacak, korkulacak bir durumun yok" diyerek yeni yardımcılara alışmak gerektiğini kaydetti. Uzmanlar, robotların sanayi dalındaki iş istihdamını etkilemeyeceği aksine robotların yardımcı elemanlar olarak görülmesine vurgu yapıyor. Fuarda ziyaretçilerle yürüyen, tokalaşan, masa tenisi oynayan, içecek ikram eden robotlardan sanayide kullanılan robotlara kadar her sahada ürünü görmek mümkün. Bu yıl 70.si düzenlenen sanayi farını 200 bin uzman ziyaretçinin gezmesi bekleniyor. - FRANKFURT