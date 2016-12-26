Robotik Temel Atölyesi 8-16 Yaş Grubu

Robotik Temel Atölyesi İstanbul Hava Müzesi'nde



Katılımcılar robotik eğitim kitlerine göre, robotların çalışma mantıkları, bileşenleri, çeşitleri ve nasıl değerlendirildikleri konusunda bilgi sahibi olur. Robotik uygulama kitlerine göre robotları programlama için scratch tabanlı yazılım dili eğitimi öğrenir. Uzman eğitim teknologları eşliğinde bilgisayarda arayüz oluşturma, komut gönderme, alınan verileri bilgisayarda gösterme ve değerlendirme gibi kapsamlı bir çok konu anlatılır. Katılımcılara atölyelerin elektronik kısmında ilk olarak temel eğitimler ile ilgili teorik bilgi verilir. Eğitim kitleri üzerinde bulunan elektronik elemanların açıklaması, çalışma mantıkları ve kullanım şekilleri detaylı örneklerle aktarılır.



Temel Atölye



Robotik eğitim kitleri üzerinden temel elektronik, yazılım ve haberleşme üzerineçalışmalar yapılır.



Bilim, teknoloji ve yenilikleri eğlenceli bir atölye ile deneyimleme imkanı bulunur.



Yaş sınırı 8 - 16 yaş grubu



Etkinlik Süresi: 2 saat 10: 30 - 13: 00



Her bir atölye saati 20 Kişi ile sınırlıdır.



Atölyeye yiyecek ve içecek ile gelinmemesi rica olunur.



Atölyelere müze giriş ücreti dahil değildir.



Öğrencilere müze girişi ücretsizdir.