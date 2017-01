Robotik Okur Yazarlık Eğitimci Eğitimi 7 - 8 Ocak 2017 tarihlerinde nBeyin Atölye'de...



Robotsan'ın okuma-yazma bilen her yaştan çocuk ve yetişkinin kolayca anlayacağı iDea ve iDeasim yazılımlarını kullanarak Robotik Okur-Yazarlık Eğitimcisi olun. Üstelik yazılım bilmenize, bu konuda deneyim sahibi olmanıza hiç gerek yok. Tek ihtiyacınız olan şey teknolojiye duyacağınız merak!



En büyük kazanımımız da bu atölyeden çıktığınızda "ben de yapabilirim" diyecek olmanız!



Bu iki günlük eğitimden hemen sonra sizler de [n]Beyin Atölye ve Robotsan'ın eğitimci havuzunda yer alacak, uygun olduğunuz zamanlarda Robotik Okur-Yazarlık Eğitimleri verebileceksiniz.



Kimler Gelmeli:



• Öğrencilerinin, teknoloji çağını tu¨ketici olarak izlemeleri yerine, anlayarak, u¨reterek, çağa katkıda bulunmaları için rehberlik etmek isteyen öğretmenler



• Robotik okur-yazarlık sahibi olmak ve bunu hayatına uygulamak isteyenler



• Robotik okur yazarlık eğitmeni olmak ve Robotsan ile yepyeni eğitimler vermek isteyenler



• Sanatına teknoloji katmak isteyen sanatçılar, işini renklendirmek isteyen kişiler, sunumlarına teknolojik öğe katmak isteyen her meslekten kişi!



• Robot teknolojisinin, kolay, anlaşılabilir, uygulanabilir, olduğunu görmek ve göstermek isteyen herkes!



Temel Kazanımlar:



• Robot tasarım prensipleri, bir robotta mutlaka olması gereken bileşenleri tanıma



• Belirlenen bir görev için yeni bir robotik sistem tasarımı için gereken algılayıcı ve eyleyicileri belirleme



• Robotlar için göreve uygun çalışma talimatlarını . görsel robotik algoritma geliştirme ortamı iDea'da hazırlama



• Görsel robotik algoritma geliştirme ortamı iDea'da hazırlanan çalışma talimatlarının 3 boyutlu robotik simülasyon ortamı iDeasim de uygulama



• iDea robotik algoritma geliştirme ortamında hazırlanan çalışma talimatlarının, iDea robot kontrol kartı kullanılarak gerçek ortamda uygulama haline dönüştürme



• iDea robot kontrol kartı kullanarak, O-BOT için tasarlanmış robotik eyleyiciler için (LED, siren, ses kontrol- kayıt-oynatma ve elektrik motorları) çalışma komutları hazırlama



• iDea robot kontrol kartı ile sayısal algılayıcıları (optik yansıma algılayıcıları, dokunma algılayıcısı) için çalışma talimatları hazırlayarak otonom robotik algoritmalar hazırlama



• iDea robot kontrol kartı ile analog algılayıcılar ( ışık şiddeti algılayıcısı ve mesafe algılayıcısı) için çalışma talimatları hazırlayarak otonom robotik algoritmalar hazırlama



Not: Eğitim için, tüm katılımcıların Windows işletim sistemli kendi laptopları ile derslere katılması gerekmektedir. Kendine ait laptopu bulunmayan katılımcılar, kiralama seçenekleri için lütfen: nbeyin@nbeyin.com.tr adresine mail atarak bizimle iletişime geçsin.