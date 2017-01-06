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Robotik Okur Yazarlık Eğitimci Eğitimi

Robotik Okur Yazarlık Eğitimci Eğitimi

Robotik Okur Yazarlık Eğitimci Eğitimi 7 - 8 Ocak 2017 tarihlerinde nBeyin Atölye'de.

Robotik Okur Yazarlık Eğitimci Eğitimi

Robotik Okur Yazarlık Eğitimci Eğitimi 7 - 8 Ocak 2017 tarihlerinde nBeyin Atölye'de...

Robotsan'ın okuma-yazma bilen her yaştan çocuk ve yetişkinin kolayca anlayacağı iDea  ve iDeasim yazılımlarını kullanarak Robotik Okur-Yazarlık Eğitimcisi olun. Üstelik yazılım bilmenize, bu konuda deneyim sahibi olmanıza hiç gerek yok. Tek ihtiyacınız olan şey teknolojiye duyacağınız merak! 

En büyük kazanımımız da bu atölyeden çıktığınızda "ben de yapabilirim" diyecek olmanız!

Bu iki günlük eğitimden hemen sonra sizler de [n]Beyin Atölye ve Robotsan'ın eğitimci havuzunda yer alacak, uygun olduğunuz zamanlarda Robotik Okur-Yazarlık Eğitimleri verebileceksiniz. 

Kimler Gelmeli:

Öğrencilerinin, teknoloji çağını tu¨ketici olarak izlemeleri yerine, anlayarak, u¨reterek, çağa katkıda bulunmaları için rehberlik etmek isteyen öğretmenler

Robotik okur-yazarlık sahibi olmak ve bunu hayatına uygulamak isteyenler

Robotik okur yazarlık eğitmeni olmak ve Robotsan ile yepyeni eğitimler vermek isteyenler 

Sanatına teknoloji katmak isteyen sanatçılar, işini renklendirmek isteyen kişiler, sunumlarına teknolojik öğe katmak isteyen her meslekten kişi!

Robot teknolojisinin, kolay, anlaşılabilir, uygulanabilir, olduğunu görmek ve göstermek isteyen herkes!

Temel Kazanımlar:

Robot  tasarım prensipleri, bir robotta mutlaka olması gereken  bileşenleri tanıma

Belirlenen bir görev için yeni bir robotik sistem tasarımı için gereken  algılayıcı ve eyleyicileri belirleme  

Robotlar için göreve uygun    çalışma talimatlarını . görsel robotik algoritma  geliştirme ortamı iDea'da hazırlama

Görsel robotik algoritma  geliştirme ortamı iDea'da hazırlanan çalışma talimatlarının  3 boyutlu robotik simülasyon  ortamı iDeasim de uygulama

iDea robotik algoritma geliştirme ortamında hazırlanan çalışma talimatlarının, iDea robot  kontrol kartı kullanılarak  gerçek ortamda uygulama haline dönüştürme

iDea robot kontrol kartı kullanarak, O-BOT için tasarlanmış robotik eyleyiciler için  (LED, siren, ses kontrol- kayıt-oynatma ve elektrik motorları)  çalışma komutları hazırlama

iDea robot kontrol kartı ile sayısal algılayıcıları (optik yansıma algılayıcıları, dokunma algılayıcısı) için çalışma talimatları hazırlayarak  otonom robotik algoritmalar hazırlama

iDea robot kontrol kartı ile analog  algılayıcılar ( ışık şiddeti algılayıcısı ve mesafe algılayıcısı) için çalışma talimatları hazırlayarak  otonom robotik algoritmalar hazırlama

Not: Eğitim için, tüm katılımcıların Windows işletim sistemli kendi laptopları ile derslere katılması gerekmektedir. Kendine ait laptopu bulunmayan katılımcılar, kiralama seçenekleri için lütfen: nbeyin@nbeyin.com.tr adresine mail atarak bizimle iletişime geçsin.

Kaynak: Etkinlik.io

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